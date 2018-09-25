Власти потребовали вывернуть наизнанку все автошколы

В понедельник, 24 сентября, на заседании областного правительства обсудили возросшее число ДТП с участием автолюбителей, чей водительский стаж не превышает и двух лет. Почти половина таких аварий происходит по вине новичков.
Глава региона распорядился проверить качество обучения во всех автошколах региона.
- Зайти в эти школы и вывернуть всех наизнанку. Вот такая задача должна быть решена, - сказал губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. - Вывернуть всех наизнанку! Всех тех липовых, которые плодят там этих горе-водителей, закрыть.
Уважаемые читатели! А как вы проходили обучение в автошколе? Расскажите в комментариях!
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