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Власти потребовали вывернуть наизнанку все автошколы

25.09.2018 11:22 4 378 Елена Французова
Власти потребовали вывернуть наизнанку все автошколы

В понедельник, 24 сентября, на заседании областного правительства обсудили возросшее число ДТП с участием автолюбителей, чей водительский стаж не превышает и двух лет. Почти половина таких аварий происходит по вине новичков.

Глава региона распорядился проверить качество обучения во всех автошколах региона.

- Зайти в эти школы и вывернуть всех наизнанку. Вот такая задача должна быть решена, - сказал губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. - Вывернуть всех наизнанку! Всех тех липовых, которые плодят там этих горе-водителей, закрыть.

Уважаемые читатели! А как вы проходили обучение в автошколе? Расскажите в комментариях!


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Тэги: авто анатолий артамонов
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