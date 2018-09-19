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Чайники-убийцы: ГИБДД рассказала о низком уровне подготовки водителей автошколами

19.09.2018 15:42 11 1285 Сергей ПЕТРОВ
Чайники-убийцы: ГИБДД рассказала о низком уровне подготовки водителей автошколами

В среду, 19 сентября, на областной комиссии по безопасности дорожного движения главный госавтоинспектор региона Алексей ХОЛОПОВ озвучил статистику ДТП с участием водителей со стажем до двух лет.

Всего по его словам за 8 месяцев этого года произошло 1151 такое ДТП. Из них в 112-ти погибли 15 и получили ранения 209 человек. Почти половина таких аварий произошла именно по вине неопытных водителей.

Холопов также привел неутешительные данные о подготовке водителей автошколами. Всего их в области 54. При этом анализ качества обучения показал, что теоретический экзамен на права сдают  с первого раза только 20-40% кандидатов в водители. Практический экзамен с первой попытки покоряется только 40-60%.

Уважаемые читатели, а с какого раза вы сдали экзамен на права?


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Тэги: авто транспорт
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