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Общественный транспорт Калуги изменит расписание из-за перекрытий 30 августа

Дмитрий Ивьев
26.08, 12:30
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На выходных проезд в городе будет затруднен из-за марафона.

Городская администрация сообщила, как поедет общественный транспорт.

Троллейбусы маршрута №18л будут осуществлять движение по схеме: Дубрава - пл.Мира.

Автобусы маршрутов № 4л, 23л, 24л, 25л, 26л, 27л, 28л, 29л, 39л, 44л, 72л, 76л следующие в южном направлении города, в период ограничений, с 9:00 до 10:30 будут работать по измененной схеме: ул. Гагарина – Тульское шоссе – далее по утвержденным маршрутам –Тульское шоссе – Южный обход – Пучковский мост – ул. Болдина – ул. Никитина – ул. Степана Разина – ул. Кирова.

Маршрут № 35л не будет осуществлять движение с 7:30 до 14:00.

Автобусы маршрутов № 20л, 21л, 30л, 33л, 37л, следующие в западном направлении города, будут ездить в объезд через Южный обход, обратно через ул. Гурьянова и ул. Московскую.

Временное расписание вводится для автобусов 20л, 21л, 30л, 33л, 37л.

Маршрут №20л - время отправления:

  • от сквера Медицинских сестер: 6.20, 6.50, 7.20, 7.45, 8.00, 9.00, 9.25, 9.40, 10.40, 11.05, 12.20, 12.45
  • от ст.Калуга-2: 6.10, 6:55, 7.20, 8.20, 8.45, 9.00, 10.00, 10.25, 10.40, 11.40, 12.05, 13.20, 13.45

Маршрут №21л – время отправления:

  • от сквера Медицинских сестер: 6.30, 7.45, 9.30
  • от пос. Резвань: 6.05, 7.05, 8.50, 10.35

Маршрут №30л – время отправления: 

  • от ст. Калуга 1: 7.20
  • от ст.Калуга-2: 8.25

Маршрут №33л – время отправления:

  • от сквера Медицинских сестер: 6.00, 6.30,7.05, 7.35, 8.05, 8.55, 9.25, 10.15, 10.45, 11.35, 12.05, 12.55
  • от пос. Мстихино: 6.00, 6.30, 7.00, 7.35, 8.25, 8.55, 9.45, 10.15, 10.30, 11.05, 11.35, 12.25, 12.55

Маршрут №37л – время отправления:

  • от сквера Медицинских сестер: 6.20, 7.05,8.00, 8.50,10.20,11.10,12.40
  • от мкр. Куровской: 6.10, 7.00, 7.50,9.20,10.10,11.40,12.30.

- Все последующие рейсы будут работать в штатном режиме. Возможны сбои в графиках движения. После снятия ограничений, по мере прохождения мероприятия, графики движения будут восстановлены, - заявили в администрации.

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