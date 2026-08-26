В Калуге опубликовали схемы масштабных перекрытий улиц 29 и 30 августа
В эти выходные по городу будут бегать марафонцы. Городская администрация сообщила, как перекроют улицы.
29 августа:
- с 09:00 до 17:00 будет закрыта набережная Яченского водохранилища от ул. Калуга-Бор до пер. Лаврентьевского.
30 августа:
- с 05:00 до 15:00 - набережная Яченского водохранилища от ул. Калуга-Бор до пер. Лаврентьевского;
- с 07:30 до 14:00 - ул. Калуга-Бор от ул. Набережной до автодороги «Москва-Харьков»;
- с 08:30 до 10:00 - от ул. Набережной до пересечения ул. Ромодановские Дворики и ул. Можайской;
- с 08:30 до 10:00 - по ул. Можайской от ул. Ромодановские Дворики до Тульского шоссе;
- с 09:00 час. до 10:30 - по Тульскому шоссе от ул. Генерала Попова до ул. Гагарина, включая Гагаринский мост и развязку Гагаринского моста по направлению движения в сторону левого берега города Калуги.
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