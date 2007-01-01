В калужском аэропорту отменили три рейса

В четверг, 7 мая, пассажиры не смогли улететь в Минск, Сочи и Санкт-Петербург.

Это связано с ограничениями на полёты, которое Росавиация ввела в Грабцево из-за угрозы атаки беспилотников.

Запрет на полёты действует уже более 30 часов – с ночи на четверг.

Власти Калужской области утром 8 мая сообщили, что после падения БПЛА на окраине Калуги загорелась дача.