В калужском аэропорту отменили три рейса
В четверг, 7 мая, пассажиры не смогли улететь в Минск, Сочи и Санкт-Петербург.
Это связано с ограничениями на полёты, которое Росавиация ввела в Грабцево из-за угрозы атаки беспилотников.
Запрет на полёты действует уже более 30 часов – с ночи на четверг.
Власти Калужской области утром 8 мая сообщили, что после падения БПЛА на окраине Калуги загорелась дача.
