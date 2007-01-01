Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В калужском аэропорту отменили три рейса
Новость дня Авто и транспорт

В калужском аэропорту отменили три рейса

Дмитрий Ивьев
08.05, 08:12
0 357
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 7 мая, пассажиры не смогли улететь в Минск, Сочи и Санкт-Петербург.

Это связано с ограничениями на полёты, которое Росавиация ввела в Грабцево из-за угрозы атаки беспилотников.

Запрет на полёты действует уже более 30 часов – с ночи на четверг.

Власти Калужской области утром 8 мая сообщили, что после падения БПЛА на окраине Калуги загорелась дача.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
аэропорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IndRRU1YNUhxRHQyc1FHN0hpQjZGZlE9PSIsInZhbHVlIjoiaDlKczlEOUZBcnZteGtxckJzU0FlRmU1R3Jwc2ovcGwwTXN0bFNTMWFQSDZ4SEFQTHMvRWVMUTlERUtvMzRmc3R4RHZOVU1ScHM4THlDdGhaeU5WQ1BMdHlEOWU3Y3kwUG5JRE8zMGg5QkUyQ243Tnd5RzlEM3JOYmV3WFJqbUYrSDZBZi9lQjRlOUdYVVZpV01rSHg1cU8raEE5S1JqaXpFcS80eGZaVlVIZVI5L3hza1kwMkg5RWtJd1VQQ3NaV3FlYmtQYkFSWUdrbGI5VVdEdEg2R052d2szWjUvaVZmaW5XSC9ncVNmMmtuQUY3SHF1QTA2VXcvWDFjVk1xNko3dExHbkRia0dRWW1iVTZvWUh3TlduTU1qWk1NSmszcVpDWE1GTGNMK3BlbXExa0g5cmhuSjZMTTdGdm5Gd3ozTGRnUThTMVZPbWFNanhpRFNuMU9uaXVOOWsvUkNFL1pqRmVKN3dFM1dHTXo1UXZ1NXQwUXdSTHpMdHMybmlJN0N2bWt4YnIxY3c0R2UxR3llMEh5UWxJVW9YRjVROU1id1ByUUNHNjdMNzBNZGpJVWxwV1BYWkxWbGt1enBveCIsIm1hYyI6ImI0MGI0ZDI5ZGMzY2M4MDYyOWFiYWY4ZDkyZWMxZDQ4ZThiYmJmNWQwYzdjMzIzNzMyMmI1ZWIyZjA3YTM5NmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imp2NFhXQmsyZXZRL0duZjZlMVo2Wnc9PSIsInZhbHVlIjoibWtVMVJLTjd2bktkUGFoRGxIZE96RXdEV0pwdU5MejlRR2h4TlJwbjgyS2V5K09QVlpKWHhpYldMVEdxYUpmMFBmMm9ucUxLREF3bnIvaDArQkxCYnNDUXVCTVB1UlNLaTBGZ2N4clFFc1pDUk8yeDhlTmtTdnRuZFN5dEdNQXVGNmU5M2JPQU5OY1JNYmRjNDNhcDNsZTlwcHVxK0NkUGYyU2dQTzAwMVZPa3hrY09EVmQ4Z1l4TFNyNGFuZzVxOUdBcVBrbytJMnkrQU5wK25SWnkzUmQyVGVlY3lUYjB3WjFCeXpFK1crTVBJL0s4VGJRWUhISFo5VDRoSGUrUTlNRkN1TXM1VVlCQmFsRU9zN21HYzJQQXE2ZTZUN29aTm9GeHhNRjNNcHl3bi9Ld1Y1UEYxWGhZNGN5TEl5aEN2TXRRVDlLMGJZUURqR1h4MjdMTCt6Tk4xUTBSRWV5ZWdDSElIeFN0bTlPUkNTSGFQeXdvK1dtK0dyc3Q0Nlh4QVpxYytFSkpOZCs5cTNpdmc5WWdWVDZmd3RLVXhsbG12SDgwZ0p0Z2tRNzRIbzh2VTRDQ0NrSXpQS05uUTB1Ykk1RSs5Y0lPVHNleHdCNzc5OUtYWkFmRFRydlNSMTZlejR0Vk5GMlpKWjNiTkxkcWFSTFF6dmZpa3AzS21PeEJZZlpjSVhTcDErWGhCY3R3NGJCMnlkeEZxcEo2aHQ5a0UwZ3dLemJKQitBUHphNjZSUTdNK2xqQmxkbmdOb2dYT043czVkT2MvbDRyUG1wbml5ZEZXWjY4WlNtcUh5VWhxdUV2bkZHRFdSODRjQy9MKzZsdlQ1d0N4MWFaVE51KyIsIm1hYyI6ImU0OWFlYTE1MzM2YWRjODYwZjljNDVhOTU2NjAxYTFkZmRiYTE3ZWNlNjk2NWQwYWJjYzU5OGQyODlhYjNjMzgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+