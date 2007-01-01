В Калуге дом загорелся после атаки беспилотников
В ночь на пятницу, 8 мая, в нашем регионе уничтожены семь летательных аппаратов, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Силы ПВО работали в Калуге и Обнинске.
По словам Шапши, после падения БПЛА на окраине Калуги загорелся один из дачных домов.
Прибывшие на место спасатели потушили огонь, люди не пострадали.
- Администрацией городского округа будет оказана необходимая помощь собственникам поврежденного дома, - подчеркнул Шапша.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь