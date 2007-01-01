Главная Новости Происшествия В Калуге дом загорелся после атаки беспилотников
В Калуге дом загорелся после атаки беспилотников

Дмитрий Ивьев
08.05, 08:22
В ночь на пятницу, 8 мая, в нашем регионе уничтожены семь летательных аппаратов, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Силы ПВО работали в Калуге и Обнинске.

По словам Шапши, после падения БПЛА на окраине Калуги загорелся один из дачных домов.

Прибывшие на место спасатели потушили огонь, люди не пострадали.

- Администрацией городского округа будет оказана необходимая помощь собственникам поврежденного дома, - подчеркнул Шапша.

