Проезд в электричках подорожает в Калужской области

Тарифы изменятся с 1 мая. Об этом сообщается в приказе министерства конкурентной политики, опубликованном в четверг, 25 апреля.

Уровень экономически обоснованного тарифа повысится с 4,2 до 4,41 рубля за пассажиро-километр.

Стоимость проезда одной тарифной зоны (10 километров) поднимется с 31,4 до 34 рублей.

В экспрессах стоимость проезда не может быть дороже билета на обычную электричку более чем в два раза.