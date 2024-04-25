В Калуге разметку пообещали нанести до 9 Мая

Всего в планах на год – нанести 58 000 квадратных метров разметки.

- Бригады укомплектованы полностью, графики сформированы, - заявил 25 апреля городской голова Дмитрий Денисов. - К 9 мая город будет со свежей разметкой.

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