Проезд по трассе М3 «Украина» подорожал в Калужской области

Новые тарифы начали действовать со среды, 24 апреля.

На легковом автомобиле проехать по двум платным участкам теперь стоит 250 рублей с понедельника по четверг и 320 рублей – с пятницы по субботу. Ранее цена составляла 200 и 290 рублей соответственно.

Водителям легковушек с прицепом и небольших грузовиков нужно платить 360 рублей, а было 310.

Проезд грузовикам и автобусам с двумя осями и высотой больше 2,6 метра обойдется в 400 рублей вместо 345.

Для больших грузовиков и автобусов высотой больше 2,6 метра и с тремя осями проезд стоит 790 рублей. Ранее было 715.