В Калуге опубликовали график работы МРЭО на праздники

Оформить транспортные средства и получить права можно будет в рабочие дни - 30 апреля, 2, 3, 4, 7, 8 и 11 мая.

Соответственно 28, 29 апреля, 1, 5, 6, 9, 10, 12, 13 мая МРЭО ГИБДД не будет работать, сообщили в полиции.

С 14 мая будет действовать обычный график.