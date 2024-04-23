На Гагаринском мосту в Калуге встали троллейбусы

Наша читательница прислала фото с Гагаринского моста в Калуге.



Судя по словам калужанки, на мосту встали несколько троллейбусов.



- Может быть скачок электричества, не знаю, что произошло, - отметила девушка.



Причины уточняются. Возможны задержки транспорта на данном маршруте.

Софья Фирсова Опубликовано: 23.04.2024 16:33 747