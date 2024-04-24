В Калуге автобусы №29 заменят с 1 июня

Хотя изначально пустить в Кошелев муниципальный транспорт планировалось с 1 апреля.

Однако это не удалось выполнить.

- Срок оптимизации маршрута № 29 перенесен на 1 июня в связи с неукомплектованностью водительского состава, - рассказали нам в городской управе.