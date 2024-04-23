В Калуге появится проекционный пешеходный переход на улице Суворова

Его до осени оборудуют у дома №21а на перекрестке с улицей Октябрьской, сообщил 23 апреля губернатор Владислав Шапша.

- Проекционные светофоры доказали свою эффективность, - подчеркнул глава региона. - В Калуге таких уже 85. Прежде всего, в районе школ и детских садов.

Оборудовать переход на перекрестке Суворова и Октябрьской главу региона попросили местные жители.