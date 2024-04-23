Мост в Кондрово обещают отремонтировать до конца октября

Во вторник, 23 апреля, ситуацию прокомментировал губернатор Калужской области Владислав Шапша, к которому обратились жители районного центра.

Мост через Шаню связывает Троицкое с центральной частью Кондрово. Сейчас людям приходится делать большой крюк.

- Подготовительные работы, переустройство коммуникаций действительно занимают больше времени, - пояснил губернатор. - Отключение газа или света зимой для переноса сетей доставило бы людям серьезные неудобства. Сейчас нужно все наверстать. Поставил задачу районной администрации, региональному минтрансу контролировать работу подрядчика, чтобы работы по реконструкции моста завершились в срок – до конца октября этого года.