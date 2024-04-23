Дорогу отремонтируют в Бабынинском районе

В нынешнем году планируется завершить работы в селе Вязовна на дороге «Бабынино-Сабуровщино-Газопровод» - Утешево - с. Вязовна», сообщили 22 апреля в пресс-службе правительства Калужской области.

Участок приводят в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В 2023 году был отремонтирован участок протяженностью 3,45 километра. В 2024 году подрядчик завершит ремонт участка протяженностью 1,359 километра.

Завершить ремонт планируется в августе 2024 года.