В Калуге с 24 апреля отменят троллейбусы №6

Вместо них по маршруту «Северный - Дубрава» будут ходить автобусы №6, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

Это связано с аварийными работами водоканала.

- Работы аварийные, поэтому сказать точные сроки возвращения троллейбусов на линию специалисты пока не могут. Будем своевременно информировать калужан, - пояснил чиновник.