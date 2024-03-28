С 1 апреля в Калуге продолжат усиливать общественный транспорт

С 1 апреля на маршрут № 25(л) «скв.Медицинских сестер — д.Шопино» выйдет 3 новых автобуса. В горхозяйстве уточнили, что они будут большими.

Отправление от остановки «скв. Медицинских сестер»: 6:00, 6:35, 7:10, 7:40, 8:20, 8:55, 9:20, 10:05, 11:30, 11:55, 12:40, 14:25, 15:00, 15:25, 16:10, 16:45, 17:10, 17:55, 18:30, 19:45, 21:05, 21:30.

Отправление ежедневно от остановки «д.Шопино»: 5:50, 6:50, 7:25, 8:00, 8:35, 9:10, 9:45, 10:20, 10:55, 12:20, 12:45, 13:30, 15:15, 15:50, 16:15, 17:00, 17:35, 18:00, 18:45, 19:20, 20:35, 21:55, 22:20

Также с 1 апреля начнет свою работу новый муниципальный льготный маршрут № 28 (л) «скв.Медицинских сестер - ул.Ромодановские Дворики - (д.Некрасово Лето)». По нему будет ездить автобус средней вместимости.

Отправление ежедневно от остановки «скв. Медицинских сестер»: 6:03, 7:39, 10:21, 11:47, 13:25, 14:39, 16:05, 17:40, 20:33

Отправление ежедневно от остановки «ул.Ромодановские Дворики»: 6:33, 8:04, 10:51, 12:17, 13:50, 15:09, 16:35, 18:20, 21:03

С 16 апреля маршрут будет осуществлять заезд в д.Некрасово по графику: 6:43, 8:14, 11:01, 12:27, 14:00, 15:19, 16:45, 18:25, 21:13.

На маршрут № 27 (л) «скв.Медицинских сестер - д. Пучково - ул.Ромодановские Дворики (Кольцевой)» с 1 апреля добавят дополнительный автобус средней вместимости.

Большой автобус, как и прежде, будет осуществлять движение через Пучковский мост по кольцевому движению.

График движения большого автобуса:

Отправление от остановки «скв.Медицинских сестер»: 6:15, 7:30, 8:45, 11:15, 12:30, 15:25, 16:40, 17:55, 20:25, 21:40

Отправление от остановки «ул.Ромодановские Дворики (Кольцевой)»: 7:00, 8:15, 9:30, 12:00, 13:15, 16:10, 17:25, 18:40, 21:10, 22:25

Средний автобус через Гагаринский мост по кольцевому движению непосредственно с заездом в д.Пучково.

Отправление от остановки «скв.Медицинских сестер»: 7:00, 8:15, 9:30, 10:45, 12:00, 13:15, 15:00, 16:15, 17:30, 18:45

Отправление от остановки «ул.Ромодановские Дворики (Кольцевой)»: 7:30, 8:45, 10:00, 11:15, 12:30, 13:45, 15:30, 16:45, 18:00, 19:15

Отправление от остановки «д.Пучково»: 7:45, 9:00, 10:15, 11:30, 12:45, 14:00, 15:45, 17:17, 18:15, 19:30.