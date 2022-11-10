В Калужской области открыли плавающий фонтан
В городе Киров Калужской области в четверг, 10 ноября. состоялось открытие набережной Нижнего водохранилища. Об этом сообщил глава местной районной администрации Игорь Феденков.
- Главной изюминкой открытия набережной стал фонтан на воде, который будет переливаться яркими красками света в вечернее время, - отметил Феденков.
На набережной также установили разные качели, построили амфитеатр и пешеходную зону.
Объект благоустроили за деньги, которые Киров выиграл во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений.
Новые объекты на набережной в Кирове.
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