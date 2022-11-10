В Калужской области открыли плавающий фонтан

В городе Киров Калужской области в четверг, 10 ноября. состоялось открытие набережной Нижнего водохранилища. Об этом сообщил глава местной районной администрации Игорь Феденков.

- Главной изюминкой открытия набережной стал фонтан на воде, который будет переливаться яркими красками света в вечернее время, - отметил Феденков.

На набережной также установили разные качели, построили амфитеатр и пешеходную зону.

Объект благоустроили за деньги, которые Киров выиграл во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений.

Новые объекты на набережной в Кирове.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.