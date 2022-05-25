Власти Калуги ищут собственников сараев на улице Телевизионной

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги объявило о поисках собственников сараев, расположенных на улице Телевизионной.

Каменные и деревянные постройки находятся у домов №51 и №53.

Владельцев просят направить документы о собственности по адресу: ул. Московская, 188 (каб.310), тел:71-36-28.

Если владельцы не найдутся, сараи собираются снести.

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