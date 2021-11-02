В Калуге историческую вывеску «Храните деньги в сберегательной кассе» смонтируют в конце ноября

До конца ноября в Калуге планируется смонтировать на крыше дома №59 на улице Ленина историческую вывеску «Храните деньги в сберегательной кассе». Об этом во вторник, 2 ноября, нам сообщил главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ.

- Недели через три будут ставить, - отметил Комов. - Сейчас в процессе монтаж неона и изготовление крепежей.

Напомним, реставрация вывески началась еще осенью 2020 года. Установить ее обещали еще летом, но работы затянулись.

Тем временем

Известный блогер Илья Варламов начал собирать деньги на восстановление советской вывески в Калуге. Подробности.

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