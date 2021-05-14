В Калуге историческую вывеску «Храните деньги в сберегательной кассе» смонтируют до 15 июля

В декабре 2020 года с крыши дома №59 на улице Ленина в Калуге убрали для реконструкции старую вывеску «Храните деньги в сберегательной кассе». В пятницу, 14 мая, главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ сообщил, как продвигаются работы по ее восстановлению.

- Каркас и буквы в материале готовы, - отметил он. - В ближайшее время предстоит окраска каркаса и элементов шрифта. Потом кропотливая работа с «неоновой подсветкой». Монтаж запланирован не позже середины лета, навстречу юбилею города.

Напомним, вывеска будет красно-зеленой.