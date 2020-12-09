В Калуге восстановили цвета вывески «Храните деньги в сберегательной кассе»

Как мы уже сообщали, в начале нынешней недели с крыши дома №59 на улице Ленина в Калуге демонтировали старую вывеску «Храните деньги в сберегательной кассе».
- Продолжаем воссоздавать знаковые объекты Калуги, - рассказывал тогда городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. - Как я уже писал ранее, этот раритет калужской истории будет воссоздан. Причём полностью за внебюджетные деньги, благодаря частному меценату. Интересный момент: в одной из трубок остался газ, и после лабораторного исследования мы поймём, каким цветом светилась надпись в те времена. Среди краеведов нет единого мнения, и мы ждём любую информацию от историков и старожилов Калуги.
В среду, 9 декабря, главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ опубликовал эскизы с обновленной вывеской. Она будет красно-зеленой.
- Проведены исследования технического состояния деталей и элементов, - рассказал Комов. - В том числе и по поводу цвета неоновой подсветки, которая должна быть одновременно исторична и привязана к современному контексту. Идёт кропотливая работа. Конструкция обмеряется и обчерчивается, на основе проведенного анализа создаются эскизы подсветки. Дальше совместно со специалистами, благодаря частному меценату будут воссозданы утраченные и хрупкие детали шрифта, сделана прочная подконструкция и восстановлена неоновая трубчатая подсветка.
Примерно так будет выглядеть вывеска после реставрации.
Когда именно вывеску вернут на крышу, пока не сообщается.
Работы сейчас продолжаются.
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