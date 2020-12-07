В Калуге демонтировали для реставрации вывеску «Храните деньги в сберегательной кассе»

В понедельник, 7 декабря, с крыши дома №59 на улице Ленина в Калуге демонтировали старую вывеску «Храните деньги в сберегательной кассе». Об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Продолжаем воссоздавать знаковые объекты Калуги, - рассказал он на своих страницах в соцсетях. - Как я уже писал ранее, этот раритет калужской истории будет воссоздан. Причём полностью за внебюджетные деньги, благодаря частному меценату. Интересный момент: в одной из трубок остался газ, и после лабораторного исследования мы поймём, каким цветом светилась надпись в те времена. Среди краеведов нет единого мнения, и мы ждём любую информацию от историков и старожилов Калуги.

По словам Денисова, в ближайшее время надпись в обновленном виде вернется на свое привычное место и будет гореть тем самым, историческим цветом.

Так вывеска выглядела в последние годы.

Демонтаж 7 декабря 2020 года.