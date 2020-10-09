В рамках капитального ремонта дома №59 на улице Ленина в Калуге восстановят вывеску «Храните деньги в сберегательной кассе», расположенную на крыше здания. В пятницу, 9 октября, об этом сообщил врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Дом 59 на улице Ленина – одно из особенных зданий Калуги, - отметил он. - На нем еще с советских времен установлена надпись «Храните деньги в сберегательной кассе», которая, с одной стороны, замечательный артефакт советской эпохи, а с другой – отсылает к знаменитой комедии Гайдая. Людей, заставших советское время, эта вывеска будто погружает в теплые воспоминания, а для молодежи это пример внешнего оформления зданий в прошлом нашей страны.

Капитальный ремонт дома пока продолжается.

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