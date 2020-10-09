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В центре Калуги сожгли деревянный дом

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 09.10.2020 09:17 5 1973

Вечером в четверг, 8 октября, на улице Тульской в Калуге рядом с отделом полиции сгорел деревянный заброшенный дом №9.

Пожар начался около 20:00, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Огонь высоко поднимался над домом, соседние улицы заволокло дымом.

Как рассказали нам жители соседних домов, в сгоревшем здании давно никто не жил, там провалилась крыша, были выбиты окна.

Пожар Калуга Тульская

Пожар Калуга Тульская фото

Выгорело всё.

Пожар Калуга Тульская фото

Пожар начался около 20:00 8 октября. Огонь был виден за несколько километров.

Пожар Калуга Тульская фото

В доме уже давно никто не жил.

Пожар Калуга Тульская фото

По предварительным данным, здание подожгли.

Пожар Калуга Тульская фото

Пожар Калуга Тульская фото

Огнём повреждены деревья.

Этот дом - один из немногих деревянных, который оставался в данной части улицы Тульской.

Пожар Калуга Тульская фото

Тротуар завален мусором.

Пожар Калуга Тульская фото

Огонь повредил кровлю соседних домов №7 и №11.

Никто из людей в результате происшествия не пострадал. Но повреждены кровли соседних деревянных домов №7 и №11, сообщили KP40 в МЧС. Сам дом №9 полностью уничтожен.

По предварительным данным спасателей, дом подожгли. Точные обстоятельства устанавливаются.

Калуга

В прошлом году, напомним, снесли деревянные дома на перекрёстке Тульской и Николо-Козинской.

А нынешним летом уничтожены остатки каменного дома на Тульской, 14.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 09.10.2020 09:17 5 1973
Тэги: происшествие фоторепортаж мчс пожар
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