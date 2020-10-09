В центре Калуги сожгли деревянный дом

Вечером в четверг, 8 октября, на улице Тульской в Калуге рядом с отделом полиции сгорел деревянный заброшенный дом №9.

Пожар начался около 20:00, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Огонь высоко поднимался над домом, соседние улицы заволокло дымом.

Как рассказали нам жители соседних домов, в сгоревшем здании давно никто не жил, там провалилась крыша, были выбиты окна.

Выгорело всё.

Пожар начался около 20:00 8 октября. Огонь был виден за несколько километров.

В доме уже давно никто не жил.

По предварительным данным, здание подожгли.

Огнём повреждены деревья.

Этот дом - один из немногих деревянных, который оставался в данной части улицы Тульской.

Тротуар завален мусором.

Огонь повредил кровлю соседних домов №7 и №11.

Никто из людей в результате происшествия не пострадал. Но повреждены кровли соседних деревянных домов №7 и №11, сообщили KP40 в МЧС. Сам дом №9 полностью уничтожен.

По предварительным данным спасателей, дом подожгли. Точные обстоятельства устанавливаются.

В прошлом году, напомним, снесли деревянные дома на перекрёстке Тульской и Николо-Козинской.

А нынешним летом уничтожены остатки каменного дома на Тульской, 14.