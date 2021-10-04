В Калуге заложили «Аллею заслуженных учителей»

В понедельник, 4 октября, на улице 65 лет Победы в Калуге у здания школы №6 заложили «Аллею заслуженных учителей». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Вдоль дороги посадили 25 деревьев в честь педагогов со званиями «Заслуженный учитель России» и «Заслуженный работник образования Калужской области».

По информации правительства, такие же учительские аллеи планируется создать во всех районах нашей области.

- Это дань глубокого уважения молодежи к своим педагогам, своим воспитателям, - заявил министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ.

Напомним, 5 октября в России будет праздноваться День учителя.

Ранее на улице 65 лет Победы высадили аллею «Калуге - 650».