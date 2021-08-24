На аллее «Калуге – 650» высадят 20 туй

В среду, 25 августа, в Калуге появится новая аллея «Калуге – 650», посвященная юбилею города. Правда, состоять она будет всего из 20 туй, сообщили в городской управе.

Их высадят вечером в среду вдоль Губернского парка на улице 65 лет Победы.

В качестве развлечения волонтеров Дня города на этом мероприятии будут бесплатно катать на привязанном воздушном шаре. Всех остальных – за деньги.