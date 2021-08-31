Новая подсветка памятника 600-летию Калуги будет включаться каждый вечер
В Калуге новая подсветка памятника 600-летию города будет работать ежедневно.
- Подсветка у памятника 600-летию Калуги включается автоматически вместе с системой уличного освещения каждый вечер, - сообщил 30 августа городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. - Проекция на «шарике» работает до 22:00 в будние дни и до 23:00 в выходные. Приходите делать замечательные фото!
Напомним, что с 31 августа также каждый вечер будет проводиться светомузыкальное шоу на новом фонтане в скверопарке.
Ранее мы рассказывали, что в Калуге включили новое освещение телевизионной башни и монумента Победы.
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