Новая подсветка памятника 600-летию Калуги будет включаться каждый вечер

В Калуге новая подсветка памятника 600-летию города будет работать ежедневно.

- Подсветка у памятника 600-летию Калуги включается автоматически вместе с системой уличного освещения каждый вечер, - сообщил 30 августа городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. - Проекция на «шарике» работает до 22:00 в будние дни и до 23:00 в выходные. Приходите делать замечательные фото!

Напомним, что с 31 августа также каждый вечер будет проводиться светомузыкальное шоу на новом фонтане в скверопарке.

Ранее мы рассказывали, что в Калуге включили новое освещение телевизионной башни и монумента Победы.