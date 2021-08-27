На калужской телевизионной башне зажгли 7770 светильников художественной подсветки

Вечером в пятницу, 27 августа, на телевизионной башне в Калуге заработала художественная подсветка. Это подарок к 650-летию города, сообщает пресс-служба правительства.

По всей высоте башни смонтированы 7 770 светильников, а также светодиодные прожекторы заливного света. Предусматривается четыре режима работы архитектурного освещения – вечерний, ночной, праздничный и свободный. На участке башни от 58 до 76 метров также разместили круговой «Медиаэкран».

- Калужская телевышка – самое высокое сооружение Калуги. Она обрела свой новый облик, - прокомментировал событие губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - Ее можно увидеть практически из любой точки города. В новом световом обрамлении телевышка станет еще одной визитной карточкой областного центра и региона.

Калужская телевизионная башня построена в 1957 году. Ее высота - 196 метров.