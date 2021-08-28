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В Калуге заработала новая подсветка монумента Победы

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.08.2021 00:02 0 251

Накануне Дня города в Калуге завершился ремонт фонтана на площади Победы. Строители демонтировали временный забор. На стеле монумента Победы заработала новая подсветка.

На памятник проецируется изображение. Пока там показывают лишь оранжевые линии, символизирующие огонь. Однако, вероятно, на стелу также будут выводить флаг России или георгиевскую ленту.

Ранее о работах по установке подсветки на этом памятнике сообщали в городской управе.

Напомним, 30-метровая стела на площади Победы была установлена в 1966 году – к 25-летию освобождения Калуги. В 1974 году на ней установили скульптуру семиметровую скульптуру «Родина-Мать» с лентой и спутником в руках. Лента символизирует Оку.

Этим летом в Калуге появилась также подсветка памятника 600-летию города и телевизионной башни.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.08.2021 00:02 0 251
Тэги: благоустройство день города 650-летие калуги
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