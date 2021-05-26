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В Калуге вырыли котлован для фонтана в скверопарке

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.05.2021 18:30 0 350
В Калуге вырыли котлован для фонтана в скверопарке

Как мы уже рассказывали, в мае в Калуге начались работы по строительству фонтана в скверопарке, который располагается на месте бывшего вещевого рынка на улице Марата.

На этой неделе рабочие вырыли огромный котлован. Он находится там, где ранее стояла деревянная ротонда.

Фонтан за 82 миллиона рублей установят в Калуге к 650-летию города. Деньги выделил один из крупных банков в качестве подарка к юбилею.

Работы должны завершиться летом.

Напомним, голосование по выбору дизайна фонтана проходило в конце марта на платформе «Активный калужанин». Всего опрос прошли 280 человек.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.05.2021 18:30 0 350
Тэги: благоустройство
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