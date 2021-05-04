В Калуге планируют изменить правила благоустройства к 1 августа

В Калуге к 1 августу планируется получение новых правил благоустройства. Об этом во вторник, 4 мая, сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ на своих страницах в соцсетях.

- Это очень важный и необходимый шаг для постепенного наведения порядка в городе по многим направлениям и, самое главное, закрепления зоны ответственности за содержание и публичных пространств, и тех земельных участков, которые находятся в частной и общедолевой собственности, - отметил Денисов. - Предстоит большая и напряженная работа. Но новые правила благоустройства – основа для ее грамотной организации.

Больше информации мы сообщим, как только станут известны подробности.