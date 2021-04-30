В Калуге включили фонтан возле памятника 600-летию города

В Калуге в четверг, 29 апреля, запустили фонтан «Торнадо» у мемориального комплекса 600-летию города. Об этом в пятницу сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ на своих страницах в соцсетях.

В этом году фонтан возле «шарика» был капитально отремонтирован.

- Здесь замечательное музыкальное сопровождение, классические композиции, теплая атмосфера, - отметил Денисов. - Уверен, что это уже полюбившееся калужанам место отдыха теперь будет пользоваться ещё большей популярностью.

Напомним, ранее в Калуге также запустили фонтан на площади Старый торг.