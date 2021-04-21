В Калуге заработали фонтаны на площади Старый Торг
На этой неделе в Калуге заработали два фонтана на площади Старый Торг – перед зданием областной администрации. До этого они были выключены в течение полугода из-за холодной погоды.
Когда включаться фонтаны в других частях Калуги? Ситуацию в среду, 21 апреля, прокомментировали в управлении городского хозяйства.
- По информации комитета по благоустройству, все фонтаны включатся к 1 мая. В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по расконсервации и наладке оборудования, - пояснили в горхозяйстве.
Напомним, фонтаны на Старом Торге появились в 2014 году. Тогда их подарил городу один из застройщиков Правого берега.
Фонтаны на Старом Торге утром 21 апреля 2021 года.
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