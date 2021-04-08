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В Калуге банный комплекс с уличными бассейнами откроют на Правом берегу ко Дню города

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.04.2021 19:53 1 264
В Калуге банный комплекс с уличными бассейнами откроют на Правом берегу ко Дню города

На Правом берегу в Калуге ко Дню города должен появиться новый большой банный комплекс с бассейнами. В четверг, 8 апреля, об этом заявил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ на встрече со студентами КГУ, которая прошла в корпусе на улице Степана Разина. Видеозапись с мероприятия опубликована на странице главы администрации в «ВКонтакте».

- Ко Дню города планируем открыть на Правом берегу большой банный комплекс с бассейнами, в том числе и на улице, - пояснил Денисов. - Скоро представим объект общественности.

В августе Калуга будет праздновать свое 650-летие.

Напомним, в 2018 году инвестор из Удмуртии предлагал открыть термы в здании купольного рынка на улице Марата. Тогда также обсуждался вариант с бассейнами на улице.

Однако многие калужане раскритиковали этот проект. Спустя некоторое время городские власти отказали инвестору в площадке в центре города. В качестве альтернативы тогда как раз предлагался Правый берег. А бывший рынок нынешним летом начнут сносить, чтобы построить ТЮЗ. 

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.04.2021 19:53 1 264
Тэги: благоустройство день города дмитрий денисов
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