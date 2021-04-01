В Калуге демонтировали часть ограждений вокруг нового Дворца спорта

В четверг, 1 апреля, в Калуге демонтировали часть временного ограждения Дворца спорта со стороны улиц Ленина и Баррикад.

На территории вокруг спортивного объекта продолжаются работы.

Дата открытия Дворца спорта пока не называется.

Напомним, его строительство должно было завершиться до 31 декабря 2020 года. Однако потом срок окончания работ перенесли на 31 марта 2021 года. Официальная причина – эпидемия коронавируса.

Правительство Калужской области последний раз упоминало строительство Дворца спорта в своих сообщениях 11 марта. Туда приезжали губернатор Владислав Шапша и заместитель министра спорта России Марина Томилова.

UPD. Уже после публикации этой новости в пресс-службе правительства Калужской области нам сообщили, что 1 апреля во Дворец спорта приедет губернатор Владислав Шапша. Подробности о его визите появятся позже.

Тем временем

В Калуге обновленный музей космонавтики не смогут открыть без забора. Подробности.