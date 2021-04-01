В Калуге обновленный музей космонавтики не смогут открыть без забора

Две недели назад в Калуге обсуждалась проблема ограждения вокруг территории музея космонавтики. Серый металлический забор отделил зону вокруг музея от Инновационного культурного центра. Тогда городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ заявил, что этот забор временный и его скоро снесут.

Однако к 1 апреля забор все еще на месте, и нет никаких признаков того, что его могут демонтировать.

Дмитрий Денисов в Facebook вновь прокомментировал ситуацию.

- Для ввода в эксплуатацию музея необходимо было представить подразделению Ростехнадзора построенный по проекту объект, в котором, конечно, есть капитальный забор. Охрана, антитеррор, - пояснил он. - Понятно, что некрасиво. Совместно с областным и федеральным Минкультом будем решать этот вопрос.

По его словам, ввести объект в эксплуатацию без забора невозможно.

- От постоянного забора можно отказаться, если будет на то добрая воля двух учреждений культуры - федерального (ГМИК) и областного (ИКЦ), - заявил Денисов. - Территория смежная.

Очевидно, что вторая очередь музея космонавтики 12 апреля откроется с забором. Будет ли он в итоге демонтирован, в какие сроки и за чьи деньги – на эти вопросы пока нет ответов.

Тем временем

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