В Калуге новый храм построят рядом с площадкой для регби

Городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ в среду, 17 февраля, в рамках ежегодного отчета перед депутатами гордумы сообщил о планах по строительству православного храма в микрорайоне «Кошелев» на Правом берегу. При этом рядом с ним собираются возвести необычную спортивную площадку.

- Мы с общиной встречались неоднократно, - отметил Денисов. - Место для строительства храма определили. В настоящий момент, в том числе с участием губернатора, проведены переговоры с застройщиком, который в рамках исполнения своих обязательств по договору аренды земельного участка подкорректирует проект планировки и предусмотрит размещение храма. Кстати, с этим же инвестором ведутся переговоры по строительству спортивного объекта по развитию такого замечательного вида спорта, как регби. На этой же площадке, рядышком.

Ранее, напомним, Денисов заявлял о создании в Калуге регбийной команды.