В Калуге появится регбийный клуб
В четверг, 24 декабря, о развитии спорта и физической культуре в Калуге на итоговой пресс-конференции городского головы задавали немного вопросов. Но Дмитрий Денисов сам сообщил новость о создании регбийного клуба.
- Нас часто упрекают в прожекторстве, но все же я расскажу. Мы обсуждали тему создания регбийного клуба в Калуге с главой Федеральной антимонопольной службы в нашем регионе Дмитрием Каретиным. Было принято решение такую команду создать, - рассказал Дмитрий Денисов. – Размещаться регбисты будут на Правом берегу.
Когда именно команда появится и в каких турнирах она собирается участвовать, пока не сообщается.
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