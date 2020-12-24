В Калуге появится регбийный клуб

В четверг, 24 декабря, о развитии спорта и физической культуре в Калуге на итоговой пресс-конференции городского головы задавали немного вопросов. Но Дмитрий Денисов сам сообщил новость о создании регбийного клуба.

- Нас часто упрекают в прожекторстве, но все же я расскажу. Мы обсуждали тему создания регбийного клуба в Калуге с главой Федеральной антимонопольной службы в нашем регионе Дмитрием Каретиным. Было принято решение такую команду создать, - рассказал Дмитрий Денисов. – Размещаться регбисты будут на Правом берегу.

Когда именно команда появится и в каких турнирах она собирается участвовать, пока не сообщается.