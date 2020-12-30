Новогодние сказки чиновников: катков в Калуге нет из-за отсутствия снега, который не лепится

Еще три недели назад управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги отчиталось, что в городе начали заливать бесплатные уличные катки.

Начала свою работу ледовая площадка на улице Спартака. Работу выполнили сотрудники детского подросткового клуба «Правобережье».

Полторы недели назад мы решили поинтересоваться, сдвинулось ли дело в этом направлении? Все-таки не за горами новогодние каникулы, и многие были бы не прочь посвятить некоторую их часть катанию на коньках.

22 декабря городская управа Калуги, отвечая на запрос KP40, сообщила, что идет заливка катка на площади Маяковского. После этого собирались перейти к работам на улице Маршала Жукова. Остальные катки, согласно разъяснений чиновников, не залили из-за отсутствия бортов и… снега.

Как-будто не было в Калуге снегопадов несколькими днями ранее…

Это фото сделано 19 декабря. По мнению чиновников, в Калуге снега нет…

Как в городе нет снега, хорошо видно и на этой фотографии, сделанной 22 декабря у горуправы на ул. Ленина.

Также чиновники сообщили нам, что крытый каток на Правобережье не работает из-за коронавируса и предложили… покататься на лыжах!

Для них, оказывается, снег в городе есть. Аж на целых пять трасс!

- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Старт» города Калуги (ул. Тарутинская, 232а) открыто для всех желающих покататься на лыжах ежедневно с 8.00 до 20.00. Лыжные трассы протяженностью 500 м, 1 км, 2,5 км, 3 км и 5 км подготовлены для катания. Прокат лыж отсутствует, - сообщает горуправа в своем официальном ответе.

Чем снег для лыж не годится для катков, не поясняется.

Тем временем прошла неделя и недовольство отсуствием катков начали высказывать и наши читатели. Одна из них под ником Cherevataya в рубрике «Глас народа» 27 декабря возмутилась:

«В начале декабря горуправа анонсировала залитие около 10-ти катков под открытым небом. На дворе 28 декабря. Каток залит на Спартака, 6. Попасть пока не удалось: то закрыто, то оттепель, то соревнования хоккейных команд. Такими темпами к апрелю ещё парочку катков зальют. Почему, когда для населения что-то бесплатное предполагается, то это всегда делается через одно место?»

Мы снова обратились в городскую управу. В управлении физической культуры, спорта и молодежной политики Калуги отреагировали оперативно. Прислали ответ на наш запрос – практически точь-в-точь повторяющий ответ от 22 декабря. В нем различаются только даты – 22 заменили на 29, а также удалено объяснение того, почему не работает крытый каток на Правобережье и информация о лыжных трассах.

- По состоянию на 29.12.2020 ведутся работы по заливке катка на площади Маяковского (наращивание льда), - слово в слово повторяют калужские чиновники свои же слова от 22 декабря. - После того как каток будет готов, разовое посещение катка будет стоить 100 руб. за 2 часа и прокат коньков 50 руб. Режим работы катка: будни с 16.00 до 22.00, выходные и праздничные дни: с 11.00 до 22.00. После окончания работ на площади Маяковского, будет залит каток по адресу ул. Маршала Жукова 3 (посещение бесплатное). Катки по другим адресам на сегодняшний день не залиты из-за отсутствия необходимых погодных условий, бортов и снега (снежной подушки).

Как будто и не было мощного снегопада 25 числа, из-за которого вся Калуга встала в огромной пробке, а с улиц города не вывезли аж 1650 кубометров снега.

Кстати, в это воскресенье на нашем сайте должен был появится большой фоторепортаж с прекрасного новогоднего события: «Парад снеговиков». Их 27 декабря собирались массово лепить волонтеры новогодней столицы в сквере Волкова.

Однако акция не состоялась потому что… снег не лепится!

А вот в самом центре Калуги – прекрасно лепится!

Вот таких красавцев мы обнаружили у здания библиотеки имени Гоголя.

Мы специально позвонили в библиотеку и уточнили, когда их сделали? Оказывается, их налепили в субботу, 26 декабря.

- Хорошо лепились? – спрашиваем мы.

- Великолепно! - ответили в бибилиотеке. - Снег же только выпал.

Но вот 27 декабря уже не лепился… Испортился за ночь…

Так что ни снеговичков вам, дорогие калужане, ни катков. Снега ж нет. Но вы держитесь!

С наступающим!