1650 кубометров снега вывезли с улиц Калуги 25 декабря

К вечеру пятницы, 25 декабря, с остановок и пешеходных переходов в Калуге дорожные рабочие вывезли 1650 кубических метров снега. Об этом сообщает городская управа.

- Работа по вывозу снега продолжается, - подчеркнули в администрации.

Напомним, в ночь на пятницу на Калужскую область обрушился сильный снегопад. Снег шел почти весь день. Во многих местах образовались настоящие сугробы. Неприятных ощущений горожанам добавлял сильный ветер.

По прогнозу МЧС, в субботу сохранится такая же погода. Жителям Калуги рекомендуют не выходить на уицу без лишней необходимости.