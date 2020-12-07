В Калуге на улице Ленина появится ограждение в космическом стиле

В середине ноября в Калуге начались работы по обустройству островка безопасности на улице Ленина в районе перекрестка с улицей Баррикад. А на днях главный архитектор города Алексей КОМОВ опубликовал эскизы с изображением леерного ограждения, которое появится рядом с этим островком. В нем видны космические моивы.
Как отметил Комов, выдержан единый с новым Дворцом спорта стиль оформления. Спортивный объект должны достроить до конца 2020 года.
Леерное ограждение со спутниками.
Городские чиновники в ноябре объясняли, что островок безопасности на Ленина необходим из-за предполагаемого резкого увеличения пешеходного трафика после открытия Дворца спорта. Проезжую часть сузят примерно на 50 сантиметров.
Ранее главный архитектор Калуги представил подсветку будущего Дворца спорта.
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