Автор калужских лава-ламп разрисует площадку под Гагаринским мостом

В пятницу, 4 декабря, городской голова Калуги Дмитрий Денисов встретился с граффити-художником, автором арт-объекта “Лава-ламповый курорт” Деонисом Текко.

Градоначальник предложил граффитисту создать стрит-арт-композицию под Гагаринским мостом.

— Ваше творчество чрезвычайно интересно для города, мы поддерживаем такие инициативы, — сказал художнику Денисов. — Город должен стать местом, из которого не хочется уезжать.

В ближайшее время Деонис Текко осмотрит площадку и придумает, какой вариант мурала подойдет здесь больше всего.

— Площадка подходящая, по идеям нужно время, — ответил художник.