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В Калуге открыли новое панно на стене дома по улице Пушкина

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.11.2020 10:03 2 305
В Калуге открыли новое панно на стене дома по улице Пушкина

Утром в пятницу, 13 ноября, на улице Пушкина в Калуге рядом с краеведческим музеем открыли панно, на котором изображены солдаты Отечественной войны 1812 года и советские бойцы времён Великой Отечественной войны. Оно расположено на стене дома №10/75. Работы заняли полтора месяца.

О завершении монтажа, напомним, мы рассказывали на прошлой неделе. Тогда закрепленные поверх штукатурки панели размером 1,2 на 1,2 метра приклеили и покрасили, а сегодня со стены торжественно сняли баннер.

Цветовая гамма для нового панно использована с другого панно на стене этого же дома – ближе к музею.

На стене также появилась стальная пластина с аннотацей.

Панно Калуга Пушкина

Баннер сняли утром 13 ноября.

Панно Калуга Пушкина

Панно Калуга Пушкина

Изображение выглядит целостным, хоть и собрано из разных панелей.

Панно Калуга Пушкина

Панно Калуга Пушкина

Панно на соседней стене. Для нового изображения использовались такие же цвета.

Панно Калуга Пушкина

Панно Калуга Пушкина

Вид вблизи.

Панно Калуга Пушкина

Новая табличка.

Напомним, оригинальное панно придумал и воплотил в жизнь в 70-х годах прошлого века художник Владимир Животков. Именно тогда создавался музейно-краеведческий комплекс. Но затем изрядно обветшало и начало осыпаться.

Полтора года панно было спрятано под белым баннером с надписью «Городская среда». Закрыть стену баннером попросил в начале 2018 года тогдашний губернатор Анатолий Артамонов. Константин Горобцов, тогда – городской голова Калуги, а ныне – заместитель губернатора, и вовсе предлагал заменить его «более современными технологиями». В феврале этого года с панно сняли баннер. Остатки старого изображения сбили со стены в начале октября.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.11.2020 10:03 2 305
Тэги: благоустройство фоторепортаж
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