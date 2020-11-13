В Калуге открыли новое панно на стене дома по улице Пушкина

Утром в пятницу, 13 ноября, на улице Пушкина в Калуге рядом с краеведческим музеем открыли панно, на котором изображены солдаты Отечественной войны 1812 года и советские бойцы времён Великой Отечественной войны. Оно расположено на стене дома №10/75. Работы заняли полтора месяца.

О завершении монтажа, напомним, мы рассказывали на прошлой неделе. Тогда закрепленные поверх штукатурки панели размером 1,2 на 1,2 метра приклеили и покрасили, а сегодня со стены торжественно сняли баннер.

Цветовая гамма для нового панно использована с другого панно на стене этого же дома – ближе к музею.

На стене также появилась стальная пластина с аннотацей.

Баннер сняли утром 13 ноября.

Изображение выглядит целостным, хоть и собрано из разных панелей.

Панно на соседней стене. Для нового изображения использовались такие же цвета.

Вид вблизи.

Новая табличка.

Напомним, оригинальное панно придумал и воплотил в жизнь в 70-х годах прошлого века художник Владимир Животков. Именно тогда создавался музейно-краеведческий комплекс. Но затем изрядно обветшало и начало осыпаться.

Полтора года панно было спрятано под белым баннером с надписью «Городская среда». Закрыть стену баннером попросил в начале 2018 года тогдашний губернатор Анатолий Артамонов. Константин Горобцов, тогда – городской голова Калуги, а ныне – заместитель губернатора, и вовсе предлагал заменить его «более современными технологиями». В феврале этого года с панно сняли баннер. Остатки старого изображения сбили со стены в начале октября.