В Калуге ремонтируют новый понтонный мост

В четверг, 8 октября, на некоторое время в Калуге был закрыт проход по новому понтонному мосту через Оку. Ситуацию прокомментировали в городской управе.
- Устраняются мелкие замечания от Российского речного регистра, но сейчас он открыт, - отметили в пресс-службе. - К понедельнику работы завершат.
В горуправе рассказали, что объект ещё не сдан.
Напомним, идея возвести понтонный мост на Воробьевской переправе прозвучала весной. За лето работы были выполнены. Открыли мост ко Дню города – в конце августа.
Городская управа при этом отмечала, что понтонный мост не будут убирать на зиму.
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