В Калуге ремонтируют новый понтонный мост

В четверг, 8 октября, на некоторое время в Калуге был закрыт проход по новому понтонному мосту через Оку. Ситуацию прокомментировали в городской управе.

- Устраняются мелкие замечания от Российского речного регистра, но сейчас он открыт, - отметили в пресс-службе. - К понедельнику работы завершат.

В горуправе рассказали, что объект ещё не сдан.

Напомним, идея возвести понтонный мост на Воробьевской переправе прозвучала весной. За лето работы были выполнены. Открыли мост ко Дню города – в конце августа.

Городская управа при этом отмечала, что понтонный мост не будут убирать на зиму.