Понтонный мост в Калуге открыли

Весь день 29 августа вход на понтонный мост через Оку был закрыт строительной лентой. Во второй половине дня на нем еще красили перила, а калужане любовались им только с берега.

Напомним, что мост обещали открыть ко Дню города, чтобы все успели погулять по нему, пока не закончился сезон.

А вот вечером здесь уже вовсю гуляла молодежь. На мосту работало освещение, и многие пришли сюда, чтобы полюбоваться праздничным салютом.

Днем 29 августа вход на мост еще был закрыт.

А вечером калужане уже ждали на нем праздничный салют.