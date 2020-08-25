Понтонный мост в Калуге не будут убирать на зиму

Как мы уже рассказывали, на Воробьёвке в Калуге установили понтонный мост. В ближайшие дни работы собираются полностью завершить.

Изначально калужские власти заявляли, что на зиму мост будут убирать. Однако 25 августа появилась новая информация.

- Длина моста 120 метров, он станет постоянной конструкцией и будет разводиться только на время ледохода, - говорится в сообщении городской управы на официальной странице в «ВКонтакте».

Тем временем

В Калуге обвалился потолок в 120-летнем доме. Подробности.