В Калуге собрали понтонный мост через Оку на Воробьевской переправе. Фото вечером в понедельник, 24 августа, опубликовала пресс-служба правительства региона.

Переправа оборудована деревянным настилом в одном направлении. В ближайшее время планируется закончить работы по креплению понтонов к якорям и подключению к электросетям, установить фонарные столбы и организовать подходы к мосту.

Ранее, напомним, чиновники заявляли, что мост будет готов к 25 августа.

Конструкция должна пропускать через себя не только пешеходов, но и машины массой до 20 тонн.

Понтонный мост через Оку в Калуге.

UPD. Понтонный мост в Калуге не будут убирать на зиму.

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