В Калуге обвалился потолок в 120-летнем доме

Вечером в понедельник, 24 августа, в одной из квартир дома №6 по улице Георгиевской в Калуге обвалился потолок. Об этом происшествии жильцы рассказали на странице врио губернатора в «ВКонтакте».

- Удар был настолько сильным, что на грохот сбежался весь дом, - отмечает автор сообщения.

По словам жильцов, дом построен в 1900 году, на данный момент признан аварийным, расслеить его должны до февраля 2021 года.

- 18 августа 2020 года инициативная группа нашего дома была на приеме у заместителя министра по строительству, который пояснил, что в этом году расселения не будет, а наш дом включат в следующую программу, так как в этом году будут расселять тех, кого планировали расселить в 2017 году, - жалуется калужанка. - Соседняя квартира уже 2 года признана непригодной для проживания. В моей квартире по всему потолку идут трещины, находится в ней страшно. Что мне делать?

Во вторник ситуацию прокомментировали в городской управе:

- Специалисты УК выезжали на место. Потолок обшили фанерой. Куски штукатурки, угрожающие обрушением, предварительно удалены. Акт выполненных работ подписан собственниками.