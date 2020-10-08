Калужский парк закопают к ноябрю

В Центральном парке культуры и отдыха в Калуге продолжают менять освещение.

Как рассказали KP40 в городской управе, завершить землеройные работы должны к 1 ноября. А к концу следующего месяца завершится вся реконструкция освещения.

- В модернизации парковое освещение нуждалось давно, - отмечают в городской управе. - Электрические сети парка находились в аварийном состоянии, а существующие фонари, несмотря на их достаточное количество, давали недостаточно света.

Взамен используемых сейчас светильников с лампами в 25 Вт будет размещено 212 энергоэффективных светодиодных светильников мощностью 60 Вт.

Траншеи обещают закопать до 1 ноября.

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